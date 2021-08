Perde il controllo del motorino, niente da fare per un ragazzino di 14 anni

Palma di Montechiaro - Un 14enne, Calogero Cammalleri, è morto stanotte a Palma, in contrada Ciotta: per motivi tuttora al vaglio della polizia ha perso improvvisamente la guida del motorino, rovinando violentemente sul selciato. Il ragazzino è stato portato d'urgenza all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, dove però non c’è stato nulla da fare. Aveva compiuto 14 anni solo lo scorso 16 giugno.