Perde il controllo dell'auto e si schianta, muore Gaetano, 43 anni

Ribera - Gaetano Bordonaro non ce l'ha fatta. Il commerciante 43enne, ricoverato d'urgenza nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dopo un incidente stradale a Ribera, è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto della sua Nissan X-Trail contro il muro perimetrale di un’abitazione e poi contro due auto parcheggiate lungo la strada.

L’incidente, che non ha coinvolto altre auto di passaggio e su cui stanno indagando i militari dell’Arma del Nor della compagnia di Sciacca, è avvenuto intorno alle 6,20 di mercoledì scorso in piazza Zamenhof, in pieno centro abitato. Si suppone che Bordonaro abbia avuto un aneurisma cerebrale, e che questo fatto abbia causato l'incidente.