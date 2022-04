Perde il controllo della motosega e si decapita, parenti sotto choc

Avellino - La motosega gli sarebbe sfuggita di mano e, ormai senza controllo, gli avrebbe tagliato il collo uccidendolo in pochi istanti: è morto così, secondo la ricostruzione su cui stanno lavorando i carabinieri, un 74enne docente in pensione di San Martino Valle Caudina, in Irpinia, rinvenuto senza vita questa mattina nel garage della sua abitazione. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i familiari, che hanno lanciato l'allarme non appena si sono accorti dell'incidente. Inutile qualsiasi tentativo da parte del 118 di salvare la vita all'anziano: all'arrivo dei soccorsi, il medico dell'ambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

I parenti hanno raccontato ai militari che l'uomo poco prima era andato nel garage dove custodisce gli attrezzi e che,verosimilmente, come già fatto molte volte in passato, si stava occupando della manutenzione o stava usando l'attrezzo per tagliare la legna.A tradirlo potrebbe essere stata proprio la grande familiarità con quell'attività, che potrebbe averlo portato ad abbassare la guardia mentre maneggiava la motosega. Al momento della tragica fatalità, la vittima era sola: molto probabilmente, al termine dei rilievi del caso, la salma verrà restituita ai familiari per i funerali. L'ex insegnante lascia moglie e due figli.