Perde il controllo dello scooter, batte la testa e muore a 22 anni

Santa Maria di Licodi, Catania - Tragedia nella notte in via Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un giovane di 22 anni, Santi Placido, originario di Biancavilla, è morto probabilmente cadendo a terra e sbattendo la testa con lo scooter di cui aveva perso il controllo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all’ospedale di Biancavilla dove è morto poco dopo, e i Carabinieri del Comando Stazione di Santa Maria di Licodia, che starebbero ancora indagando sull’accaduto, ma che ancora non avrebbero accertato la dinamica.