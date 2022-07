Perde la moglie, carabiniere salva anziano dal suicidio

Grammichele, Ct - I carabinieri della stazione di Grammichele sono provvidenzialmente intervenuti per sventare il tentato suicidio di un anziano 79enne residente nella stessa cittadina del Catanese. L’uomo, da quanto successivamente appreso dai militari, si trovava in uno stato di depressione psicologica conseguente alla perdita della moglie. Una morte che aveva minato la sua stabilità emotiva, inducendolo a tentare il suicidio lasciandosi andare dal balcone della sua abitazione al secondo piano.

I movimenti dell’anziano per realizzare l’insano gesto sono stati però notati da un vicino di casa il quale, visto l’uomo scavalcare la balaustra, ha provveduto ad allertare immediatamente il 112. Di conseguenza si è subito attivata la pattuglia della stazione di Grammichele che, in quel momento, era impegnata in un altro intervento sul territorio. Ad essersi rivelata risolutiva l’iniziativa intrapresa dal militare di servizio alla caserma che, in tutta fretta, ha raggiunto quell’abitazione e, sebbene fosse in attesa dei rinforzi, ha agito tempestivamente intuendo che ci fosse poco tempo a disposizione per evitare la tragedia.

Il militare, infatti, arrampicatosi su un ponteggio esterno alla palazzina e dopo aver forzato alcune porte, che preventivamente l’aspirante suicida aveva provveduto a chiudere a chiave per evitare di essere interrotto nei suoi propositi, è riuscito a bloccare l’uomo ormai sul punto di lanciarsi, supportato anche da due colleghi giunti proprio in quel momento. L’uomo è stato così rincuorato dai carabinieri che, dopo il felice epilogo della vicenda, hanno avvisato i familiari dell’anziano e richiesto l’intervento di personale del 118, affinché gli venisse prestato l’immediato e necessario soccorso medico e di umana vicinanza.