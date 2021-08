Perseguitano e picchiano le ex, tre arresti in tre giorni

Caltanissetta - Tre arresti per maltrattamenti contro le ex conviventi in due giorni, di cui due nelle ultime 24 ore. La squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato e portato in carcere ieri un 29enne che, sotto effetto di alco e droghe, ha insultato, minacciato e infine aggredito l'ex fidanzata che voleva lasciarlo. Il ragazzo, già sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale, è andato a cercarla nel luogo in cui era in vacanza: mentre la donna era in macchina in compagnia di un'altra persona, ha aperto la portiera afferrandola per i capelli e colpendola al volto. Non pago, ha continuato a torturarla inviandole messaggi WhatsApp: "Ti uccido di pugni, uccido la madre di mia figlia".

A Siracusa invece la polizia ha messo agli arresti domiciliari un 50enne, che ha violato l’obbligo di mantenersi a una distanza di almeno 100 metri dalla ex compagna e di non comunicare con lei con qualsiasi mezzo. Per lo stesso reato due giorni prima ad Avola, sempre nel siracusano, era finito ugualmente ai domiciliari un 54enne responsabile di maltrattamenti in famiglia contro la moglie, “colpevole” di aver chiesto il divorzio, con l’aggravante di aver commesso le violenze in presenza dei figli minori. Per quattro anni, dal 2017, la vittima ha subìto continue vessazioni e percosse da parte del marito, un noto professionista del posto, che l’accusava di avergli rovinato la reputazione chiedendo la separazione e rovinando così l’immagine di famiglia perfetta che pretendeva di mantenere. Il farabutto ha continuando la convivenza nello stessa abitazione, facendo leva sulle difficoltà economiche della consorte che, non lavorando, era impossibilitata a mantenere sé e i tre figli.