Perseguitava la ex, preso lo stalker 47enne di Vittoria

Vittoria - La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare a carico di uno “stalker” a Vittoria. Il personale del Commissariato di Vittoria ha eseguito il provvedimento nei confronti di un uomo di 47 anni, con cui è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, perché autore di “stalking” in danno dell’ex compagna. L’uomo non si era rassegnato alla fine della relazione con la vittima, e da anni ha posto in essere una serie di comportamenti, idonei a svilire la personalità della ex, cagionandole sofferenze psichiche e fisiche e causandole forti disagi, ansia e preoccupazione, incompatibili con le normali condizioni di vita.