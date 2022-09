Pescatore 26enne folgorato da scarica elettrica sulla barca

Palermo - Un ragazzo di 26 anni è rimasto folgorato stanotte da una scarica elettrica, al porticciolo palermitano della Bandita, dove armeggiava con una barca per andare a pesca. Ora è in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla del capoluogo siciliano, dov'è stato trasferito d'urgenza in codice rosso: per lui la prognosi è riservata.

La polizia sta provando a ricostruire le cause dell'incidente: appena salito sull’imbarcazione il giovane è stato investito dalla scossa, provocata a quanto pare dal cavo per alzare il verricello elettrico. La salsedine, stando ai primi riscontri, avrebbe compromesso l’integrità della guaina che ricopre l'attrezzo e l'acqua, bagnando il cavo scoperto, avrebbe causato la scarica.