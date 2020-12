Pescatori siciliani, odissea infinita: 3 giorni in mare per tornare a casa

Trapani - In viaggio verso l’Italia i due pescherecci Le due imbarcazioni, ‘Medinea’ e ‘Antartide’ con a bordo i 18 pescatori liberati ieri mattina in Libia dopo oltre tre mesi di sequestro - hanno lasciato il porto di Bengasi poco prima dell’una di notte con destinazione Mazara del Vallo, dove arriveranno domenica mattina. Già, ci vorranno ancora tre giorni nel Mediterraneo, tra vento e onde, prima che i loro familiari possano finalmente riabbracciarli. Le barche erano pronti a salpare già ieri sera ma una, danneggiata dalla lunga inattività, ha avuto un guasto elettrico al motore ed è stato necessario ricaricare la batteria. La domanda, come avrebbe detto un tempo Antonio Lubrano, sorge spontanea: ma dopo 108 giorni di carcere lontani dai propri cari, in cui hanno la visto morte in faccia - "trattati come terroristi e sballottati in "quattro diversi prigioni" - non era proprio possibile farli rientrare più comodamente in aereo?

A riportare indietro i due lenti e ingolfati pescherecci non poteva pensarci la Marina italiana, che li sta scortando nel viaggio con due navi militari, o i nostri ufficiali non sono in grado di comandare un peschereccio? L'ultima cella in cui sono stati detenuti “era al buio - ha raccontato Pietro Marrone, capitano della ‘Medinea’, nel primo contatto radio dopo la partenza - ci portavano il cibo in contenitori di metallo, accendevano e spegnevano le luci a loro piacimento". Abbiamo subito delle umiliazioni, pressioni psicologiche, ma mai violenze. Quando ci hanno detto che era il 'giorno buono' non ci abbiamo creduto". La gioia è talmente tanta che per i pescatori, questa del ritorno a casa, sarà sicuramente la traversata più bella della loro vita. Pur di riacquistare la libertà, che è la cosa più importante, sarebbero tornati a remi o a nuoto. Qualche dubbio però, su come sia stata condotta l’operazione e organizzato il rientro, resta.