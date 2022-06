Pestata per il fidanzatino, il video sui social: 3 minorenni denunciati

Messina - Aggrediscono una coetanea, riprendono gli schiaffi e i pugni con lo smartphone e postano il video sui social: identificati a Messina tre minorenni accusati di lesioni personali, minacce e diffamazione aggravate. Si tratta di due ragazze e un ragazzo, individuati dalla polizia postale. Nei mesi scorsi una delle ragazzine indagate, ritenendo che la vittima le avesse nascosto di sentirsi con un ragazzo.

E' riuscita a incontrarla in una strada del centro della città aggredendola violentemente fino a provocarle varie lesioni: il tutto alla presenza degli altri due, uno dei quali ha ripreso col telefonino la scena diffondendola poi sui social network e su servizi di messaggistica, condita di didascalie in sovrimpressione con insulti e commenti diffamatori. Nei giorni scorsi la Procura per i minorenni ha concluso le indagini, dandone avviso alle parti coinvolte.