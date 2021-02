Petralia, furbi pure col richiamo: sindaca aggredisce inviato Giletti VIDEO

Petralia Sottana – L’inviato del programma di La7 “Non è l’Arena” Daniele Bonistalli e il suo operatore tv “maltrattati” da Angela Madonia, medico in pensione dell’ospedale di Petralia Sottana e vicesindaca di Polizzi Generosa, che avrebbe assunto prima e seconda dose di vaccino senza averne diritto, nonostante la decisione della Regione e del Tar siciliano di non somministrare il richiamo a chi aveva fatto il furbetto.

Secondo il direttore sanitario dell’Ospedale di Petralia Sottana e per l’assessore regionale Ruggero Razza, gli imbucati nel presidio sanitario madonita sarebbero solo una ventina e non oltre 300 come sostenuto in un primo momento, ma la tensione nel comune palermitano è alle stelle per il pressing dei media.