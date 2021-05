Piantagione di droga a Spinazza, a Donnalucata, per valore di 500 mila euro

Scicli - La Polizia di Stato di Ragusa sequestra una piantagione di “cannabis sativa” in territorio di Scicli. Venerdì gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, nell’ambito di una attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha sequestrato una piantagione di “Cannabis Sativa”, del peso di Kg. 93,2, rinvenuta all’interno di una area rurale sita in contrada Spinazza, a monte di Donnalucata, pronta per essere estirpata e successivamente trattata per la commercializzazione.

La droga sequestrata, al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 500 mila euro.