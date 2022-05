Piccola volpe muore in una cuccia per cani VIDEO

Siracusa - Gli ultimi istanti di vita di una volpe trovata agonizzante dalla signora Margherita Kuzma, ieri sera, rifugiata in una vecchia cuccia per cani sulla Maremonti: la donna ha chiesto aiuto postando il filmato sulla pagina Fb degli "Animali smarriti o ritrovati a Siracusa e provincia", sostenendo che alla forestale non rispondeva nessuno.

In un successivo aggiornamento, ha reso noto che l'animale è stato portato via da una veterinaria giunta sul posto, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il post, che alleghiamo di seguito, ha riscosso numerosi e convulsi commenti tra gli utenti, per consigliare la cittadina.