Pietre contro supermarket, clienti e dipendenti barricati VIDEO

Caltanissetta – Terrore ieri pomeriggio in un supermercato in via Alcide De Gasperi, nel capoluogo nisseno. Un migrante 34enne, allontanato dall’esercizio perché senza mascherina, ha iniziato a prendere da una sacca che aveva con sé pietre e oggetti contundenti per scagliarli violentemente contro la vetrata dell’ingresso. Alcuni oggetti hanno azionato l’apertura della porta, serrata dalla security, che nel frattempo ha chiamato la polizia: giunti sul posto con una volante, gli agenti hanno neutralizzato l’uomo portandolo in Questura per identificarlo. E’ stato denunciato per danneggiamento aggravato.