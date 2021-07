Pina Micali, la veggente di Giampilieri, se ne va con tutti i suoi misteri

Giampilieri Marina - E' morta per un male incurabile Pina Micali: la “veggente” di Giampilieri Marina, in provincia di Messina, di cui per 30 anni si sono occupate anche le cronache nazionali dei giornali perché diceva di entrare in contatto con la Madonna ogni martedì e venerdì. La sua casa, nella cittadina messinese, è stata meta di pellegrinaggi: tanti credenti, provenienti da ogni parte della penisola, usavano raccogliersi in preghiera nella cappella costruita vicino alla sua abitazione, dove una statua della Vergine Maria ogni tanto piangeva sangue "per i mali del mondo" (seconda foto). Fino al Covid, quando le misure anti assembramento hanno fermato le processioni. I funerali di Pina Micali saranno celebrati oggi alle 15,30, proprio nella cappella della Madonna: in paese è atteso l'arrivo di numerosi fedeli da tutta la Sicilia, televisioni incluse.