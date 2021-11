Modica - E' uscito di casa, per andare a lavorare, ma anche per sincerarsi dei danni fatti dall'incipiente maltempo Pino Ricca, la vittima 53enne del ciclone di Modica. E l'occhio del ciclone lo ha preso con se scaraventandolo contro un'auto. E' successo stamani alle 6,45 in contrada Trebalate Serrameta nella campagna laboriosa di Modica. Le foto del luogo della tragedia.

Pino Ricca lascia la moglie e un figlio, da poco laureatosi in giurisprudenza.