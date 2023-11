Piove e a Palermo si apre una voragine per strada. FOTO

Palermo - Una piccola buca si è trasformata in voragine in via Sampolo a Palermo. La forte pioggia che nelle scorse ore si è abbattuta sulla città ha fatto ulteriormente sprofondare l'asfalto all'altezza del civico 77: un'auto ha rischiato di rimanere bloccata al suo interno, ma dalla zona è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. In via Sampolo anche i vigili del fuoco, impegnati in tantissimi interventi per far fronte ai danni provocati dal maltempo.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per evitare l'accesso ai veicoli e ai pedoni e l'area è stata momentaneamente messa in sicurezza con del nastro bianco e rosso, in attesa dell'intervento definitivo. Forti ripercussioni sul traffico, andato in tilt.

«Da tempo avevamo notato quella buca - dice un residente - e molti di noi l'avevano già segnalata, perché era pericolosa per i pedoni. Dopo il temporale di stanotte la strada è completamente sprofondata, speriamo non rimanga così a lungo, è davvero rischioso percorrere quel tratto».