Ragusa - Strade (e locali commerciali) allagati. È accaduto nel primo tratto della Ragusa mare per chi esce dalla città. Il forte temporale di oggi ha creato non poche criticità nel tratto delimitato dallo spartitraffico, soprattutto in prossimità dell’imbocco verso la Sp 25.

In difficoltà i titolari dei locali commerciali sottostrada, che hanno imbarcato acqua piovana. Il VIDEO: