Pirata della strada investe una donna a Vittoria

Vittoria - Un pirata della strada ha investito, nella tarda mattinata di oggi, a Vittoria, una donna che camminava a piedi. L’incidente è avvenuto in via Cacciatori, all’altezza di via Palestro, intorno alle 11,45. La donna non ha riportato lesioni visibili, ma per precauzione è stata chiamata comunque l’ambulanza e la signora, dopo essere rimasta sdraiata a terra per diversi minuti, è stata soccorsa e portata in ospedale.

News Correlate Vittoria, Camion contro balcone

La persona alla guida dell'auto è fuggita, ma diversi testimoni hanno preso il numero di targa della macchina.