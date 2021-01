Palermo - Una donna di 55 anni è morta questa sera investita da un'auto pirata in via Sacco e Vanzetti a Palermo. Nello stesso punto dove nell'ottobre scorso era stato investito e ucciso un anziano. La vittima è stata trovata per terra sull'asfalto da un uomo che era appena uscito da un panificio e che ha dato l'allarme.

Le forze dell'ordine sono sulle trace del pirata della strada.