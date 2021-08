Piromane beccato in flagranza dai carabinieri VIDEO

Paternò - Arrestato dai carabinieri in flagranza di reato un pastore catanese di 69 anni, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, e nonostante questo beatamente a piede libero. L’alta colonna di fumo nero sprigionatasi dalle fiamme ha subito attirato l’attenzione di una pattuglia del radiomobile, impegnata nel controllo del territorio sulla S.P. 138.

Dopo aver avvertito i vigili del fuoco, i militari si sono lanciati all’inseguimento del criminale, che si stava già allontanando in auto dal rogo. Bloccato e identificato, è stato trovato in possesso dell’accendino utilizzato per appiccare il fuoco a rifiuti e sterpaglie al confine con diverse abitazioni e colture. A inchiodare definitivamente il piromane, le immagini del sistema di videosorveglianza attivo in zona, che alleghiamo di seguito.