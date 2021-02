Pistacchio straniero venduto per pistacchio di Bronte

Catania - Dalle frodi on line a quelle nei supermercato, a tanti falsi prodotto Dop. E’ quanto hanno scoperto i Reparti Tutela Agroalimentare (RAC) nelle scorse settimane controllando molte aziende su tutto il territorio nazionale, che hanno portato tra l’altro alla denuncia di quattro persone.

Una ditta, in provincia di Catania, sul sito on-line commercializzava pistacchio e formaggi provenienti dall’estero come prodotti a Denominazione di Origine Protetta. I carabinieri non hanno fornito il nome della ditta alla quale stiamo cercando di risalire. Il titolare è stato comunque denunciato dai militari del RAC.

In provincia di Parma sono state scoperte etichettatura con indicazioni non ammesse che hanno portato al sequestrato di 602 kg di Parmigiano DOP e 1.250 etichette non conformi.

Nella Banca Dati dell’anagrafe bovina, in provincia di Salerno, è stata certificata la nascita in azienda di due vitelli in realtà nati altrove. Sono state rinvenute etichette prive delle indicazioni obbligatorie sulla provenienza dei prodotti, in provincia di Roma che hanno portato al sequestro di 2,5 quintali di ortofrutta di vario tipo.

Due supermercati campani, pur avendo aderito ad un bando comunale per la solidarietà alimentare, non applicavano la scontistica pattuita, con un introito indebito di circa 25 mila euro.