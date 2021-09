Pizza munnizza: bruciava i rifiuti speciali nel forno a legna

Agrigento – E’ stato sorpreso a bruciare nel forno a legna di una pizzeria di Agrigento, fortunatamente inattiva da un mese, i resti di un fabbricato in legno truciolato smaltato: il 60enne titolare della trattoria è stato denunciato ieri dai carabinieri di Villaggio Mosè, intervenuti nel in viale Sciascia, dopo le segnalazioni degli abitanti, con l’accusa di incendio di rifiuti speciali. Forno e materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura per i successivi accertamenti.