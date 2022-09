Playa Grande, incendio nella riserva dell'Irminio. VIDEO

Scicli - Le squadre dei vigili del fuoco di Ragusa sono impegnate nel corso della notta appena trascorsa, per rimozione di rami di alberi spezzati, pali della pubblica illuminazione divelti, a causa del forte vento che ha sferzato il territorio della provincia.

Alle 6.33 di stamani le squadre della sede centrale sono state inviate lungo la direttrice che da Marina di Ragusa va verso Donnalucata, per l’incendio che si sviluppava nel canneto della riserva in prossimità della foce del fiume Irminio.

Data la tipologia e l’estensione dei diversi roghi, dopo aver inviato e trattenuto sul posto il personale smontante è stato disposto l’invio anche del personale montante, disponendo in sito di 4 squadre operative dei pompieri successivamente supportate da personale della Forestale e da squadre della Protezione civile di Ragusa.

È stato chiesto l’intervento della Forestale per la richiesta dell’intervento aereo, ed è stato disposto dapprima l’invio di un elicottero e successivamente di un canadair.

I lanci di acqua dall’alto hanno consentito di circoscrivere rapidamente l’area ed aviare la bonifica da terra ancora in corso.

E’ stato necessario interdire la viabilità, e deviare il traffico leggero su percorsi alternativi, a cura dei vigili urbani di Ragusa della Polizia Provinciale e della Polizia stradale, solo dopo aver messo in sicurezza l’area.