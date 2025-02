Poliziotti feriti a martellate da automobilista su autostrada Ivrea, grave un agente

Ivrea, Torino - Due agenti di polizia sono stati feriti a martellate, questa mattina, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, alla stazione di servizio di Viverone sud, aggrediti dal conducente di un veicolo. L'aggressore è stato ferito a sua volta da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Un agente sarebbe grave, i tre feriti sono stati portati in ospedale. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.

L'uomo che ha preso a martellate i due poliziotti, ferendoli, a quanto si apprende poco prima aveva rubato un'auto a un casellante autostradale, secondo le prime informazioni al casello di Albiano. Sarebbe stato poi uno dei due agenti della polizia stradale a sparargli. Per soccorrere gli agenti e l'uomo sono intervenuti ambulanza e elicottero. I fatti sono avvenuti sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, che collega la A4, la Torino-Milano, con la A5, la Torino-Aosta. La tratta in questione è stata chiusa al traffico.

L'elicottero del 118 si è levato in volo per trasportare una persona in codice rosso.

Come riporta la Sentinella del Canavese, l'aggressione si è verificata nel territorio di Settimio Rottaro, quando durante un controllo di routine gli agenti sono stati aggrediti dal conducente di un'auto che ha finto di mostrare loro i documenti e invece ha colpito alla nuca con un martello uno di loro, mentre l'altro agente ha risposto sparando e ferendo all'addome l'aggressore, di origini straniere. Il poliziotto ferito è stato trasportato in elitrasporto in ospedale.