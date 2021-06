Poliziotti intervengono per sedare rissa, aggrediti a bottigliate VIDEO

Palermo – Palermo violenta: dopo la coppia gay picchiata da una baby gang e l’omicidio alla Vucciria, alcuni poliziotti sono stati brutalmente aggrediti ieri sera in Piazza Magione, nel cuore della movida del capoluogo, mentre cercavano di sedare una rissa. "Gli uomini in divisa sono stati colpiti più volte, anche con delle bottiglie – denuncia Igor Gelarda, capogruppo della Lega, pubblicando le immagini sul web -. Un agente del reparto mobile ha riportato anche una ferita al collo ed è stato portato in ospedale".