Portava un chilo e mezzo di droga a Ragusa, donna arrestata ai traghetti

Villa San Giovanni - I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti eseguito coi cani antidroga presso gli imbarchi dei traghetti ferroviari di Villa San Giovanni, hanno arrestato in flagranza di reato una trentenne di origini gambiane per traffico di sostanze stupefacenti.

La donna, a bordo di un treno proveniente da Roma, era diretta a Ragusa. Sottoposta a un controllo sulla regolarità del suo spostamento in relazione alle norme anti Covid, la 30enne, incensurata, ha subito manifestato nervosismo. Comportamento che ha indotto i finanzieri alla perquisizione personale, all'esito della quale nella sua borsa sono stati rinvenuti 15 panetti di hashish. Da qui l'arresto della donna da parte dei finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, che hanno inoltre contestato alla 30enne una sanzione amministrativa per non aver osservato il divieto di spostamento, consentito, per via dell'emergenza sanitaria, solo per motivi di salute, lavoro e in casi di urgenza e necessità.

L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria reggina, che per la donna ha disposto l'obbligo di dimora presso il suo domicilio romano. La droga, che venduta al dettaglio avrebbe fruttato alla criminalità oltre 10mila, era verosimilmente destinata alle piazze di spaccio della Sicilia Sud-orientale.