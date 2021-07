Porto Pozzallo, sequestrati farmaci a uso veterinario

Pozzallo - I funzionari delle Dogane di Pozzallo, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato numerose confezioni di farmaci a uso veterinario (NIMATEK e ZOLETIL) contenenti principi attivi quali 'TILETAMINA' e 'KETAMINA', appartenenti alla categoria degli anestetici generali per la detenzione dei quali è prevista una specifica procedura considerando le rigide prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di acquisizione, tenuta e utilizzo di tali farmaci.

Durante i controlli effettuati sui passeggeri e sui mezzi in attesa di imbarcarsi sulla motonave in partenza per Malta, veniva sottoposto a controllo un cittadino italiano alla guida di una autovettura dove all'interno del vano bagagli venivano rinvenute le confezioni di medicinali e un'attrezzatura verosimilmente riconducibile all'attività professionale di veterinario esercitata dallo stesso.

Il trasgressore è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria.