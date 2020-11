Positiva Covid, va a fare la spesa al market, denunciata per epidemia

Trapani - E’ positiva al Covid e viola la quarantena. E’ successo in un piccolo centro della provincia di Trapani dove una donna di 51 anni, posta in quarantena in quanto risultata positiva al Covid19 è stata sorpresa dai Carabinieri a fare la spesa in un supermercato in tutta tranquillità.

I Carabinieri, appreso che la donna, a seguito di tampone molecolare, era risultata positiva e vista l’assenza di sintomi era stata sottoposta in quarantena presso la propria abitazione, sono venuti a conoscenza che, nonostante le stringenti prescrizioni imposte, il 3 novembre si era allontanata dal proprio domicilio per recarsi in un supermercato a fare la spesa.

Al fine di verificare la veridicità di quanto appreso, i Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato in questione, scoprendo che la donna si era davvero recata al supermarket indossando la mascherina ma violando per l’appunto la quarantena. La donna dovrà ora rispondere del reato di epidemia colposa e continuare la prevista quarantena domiciliare.