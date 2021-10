Positiva e intubata partorisce due gemelli prematuri: gravi anche i neonati

Napoli - Intubata al Policlinico di Napoli una 31enne incinta non vaccinata: sono state proprio le condizioni disperate della giovane a indurre i medici a farle partorire, con taglio cesareo, i due gemellini che portava in grembo. Entrambi i neonati prematuri, ciascuno al di sotto il kg di peso, sono in condizioni critiche come la mamma, tuttora in rianimazione.

La donna era alla 27esima settimana quando il quadro polmonare si è aggravato repentinamente: i medici stanno tentando in ogni modo di salvarli tutti e tre. Non è il primo caso del genere nel capoluogo partenopeo dove esattamente un mese fa una 28enne - Palma Reale, anche lei non vaccinata - ha partorito il suo quarto figlio prima di morire a causa del Covid.