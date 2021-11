Positivo Covid spensierato: a tutta vita anziché in isolamento, denunciato

Siracusa - Allegramente a spasso con amici e conoscenti, presentandosi pure in uno studio medico: la polizia di Ortigia ha denunciato un 49enne siracusano che, sebbene positivo al Covid-19 e sottoposto ad isolamento dall'Asp, ha ripetutamente sgarrato le regole sanitarie, conducendo un’attiva vita sociale.

Dai riscontri degli agenti l’uomo, durante il periodo della quarantena, ha frequentato locali e si è incontrato con numerosi amici, effettuato perfino una visita medica specialistica.

La zona bianca vacilla e in Sicilia si rafforzano i controlli: a Catania è stato di nuovo chiuso, stavolta per un mese intero, il noto pub "Area 51" di via Coppola per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati all'ennesima violazione delle norme anti Coronavirus.