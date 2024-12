Posteggiatore abusivo a Catania: "La mia famiglia fa questo lavoro da 50 anni"

Catania - "La mia famiglia è abusiva da mezzo secolo".

Abusivo di famiglia. La polizia di Catania ha pizzicato un posteggiatore 51enne denunciato e multato già decine di volte. Era all’opera in via Santa Maria la Grande, dove ci sono numerosi uffici pubblici, a due passi da piazza Stesicoro. Gli agenti si sono mossi in seguito alle tante segnalazioni, anche mediante l’app “YouPol”, e hanno trovato una strada quasi del tutto occupata da macchine in sosta irregolare; molte erano in doppia fila o sui marciapiedi e impedivano il passaggio ai pedoni, ma soprattutto l’accesso alle strutture pubbliche ai diversamente abili.

Nella zona c’era il posteggiatore, che aveva violato il Dacur (divieto di accesso al centro urbano); con sé aveva oltre 40 chiavi di auto parcheggiate in modo irregolare, di proprietà di lavoratori della zona, di utenti degli uffici e anche di persone impegnate a fare shopping nelle vie del centro. Considerato l’elevato numero di macchine in sosta selvaggia, i poliziotti hanno richiesto la collaborazione dei vigili e degli addetti al traffico dell’Amts per multare e rimuovere i veicoli. Complessivamente ne sono stati sanzionati 63 e sono state portate via 10 auto. Il parcheggiatore ha raccontato che la sua famiglia conduce questa “attività” da più di 50 anni, e che anche i suoi fratelli sono posteggiatori. Sembrerebbe che alcuni automobilisti gli affidassero le loro macchine da anni, anche con “abbonamenti” mensili, ovviamente del tutto irregolari, per un corrispettivo di 50 euro.