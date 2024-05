Posteggiatore con 40 chiavi d'auto lasciate in doppia e tripla fila

Catania - La polizia in piazza Europa, a Catania, ha sanzionato un 34enne, pregiudicato, che faceva il parcheggiatore abusivo. Successivamente, dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa tramite l’applicazione Youpol, lo stesso personale ha trovato in via Santa Maria La Grande un posteggiatore abusivo che faceva parcheggiare le auto in doppia e tripla fila, facendosi poi lasciare le chiavi dei veicoli dai proprietari che si allontanavano. La polizia ha trovato circa una ventina di auto in sosta irregolare.

L’uomo è stato sanzionato amministrativamente in quanto sorpreso a esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo ed è stato denunciato per inosservanza al Dacur con il quale gli era stata inibita, tra le altre, proprio la frequentazione di quella via. Successivamente, tornati in piazza Europa, di fronte a un bar, dopo una segnalazione al 112 sulla la presenza di due parcheggiatori molesti, gli agenti hanno rintracciato e identificato due pregiudicati catanesi di 22 e 23 anni, che sono stati sanzionati amministrativamente