Pozzallese rifiuta il vaccino, è in Rianimazione

Pozzallo - Non si era voluto vaccinare rinunciando con convinzione. Un signore di 88 anni di Pozzallo adesso lotta per la vita nella sala di Rianimazione del Giovanni Paolo II di Ragusa. E’ l’ennesima riprova, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che la vaccinazione sia l’unico valido antidoto alla diffusione.

Intanto, alla luce dei dati emergenti dal report giornaliero diffuso dall’Asp con i ricoverati con sintomi che aumentano di giorni in giorno, l’azienda sanitaria ragusana si prepara nel caso ci fosse più bisogno di ospedalizzazione ad attivare gli ospedali di Vittoria e Modica.