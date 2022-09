Pozzallo, 26 migranti in porto ustionati dal sole: tra loro 8 bambini

Pozzallo - 26 persone provenienti da Afghanistan e Siria sono sbarcate stamani a Pozzallo dalla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera, che li ha raccolti dalla Arizona: una nave da carico, portarinfuse, in navigazione sulla rotta tra Turchia e Malta. Il trasbordo è stato effettuato a 67 miglia sud/sud est da Portopalo di Capo Passero. Molti tra i migranti riportano ustioni per il sole a causa della lunga permanenza in mare.

In tutto si tratta di 11 uomini, 8 donne e 7 bambini maschi, alcuni non accompagnati: risultati negativi ai tamponi anti-Covid, sono stati tutti trasferiti all’hotspot pozzallese. Sempre questa mattina la nave italiana Diciotti ha salvato altri 350 immigrati, da un motopesca in difficoltà a 50 miglia dalle coste siciliane: a questa imbarcazione è stato assegnato il porto di Crotone.