Pozzallo, 28enne ai domiciliari manomette braccialetto elettronico e scappa

Pozzallo - I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno arrestato in flagranza di reato per l’evasione di un giovane 28enne residente a Pozzallo, celibe, disoccupato ed attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari con monitoraggio elettronico. Proprio per l’applicazione di tale dispositivo, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Modica allertava la Stazione competente circa lo spostamento della persona di interesse operativo al di fuori del raggio d’azione a lui concesso. Infatti, i militari attivati per la sua ricerca ne hanno accertato la presenza in un’area a lui non consentita, oltre a riscontrare la manomissione del dispositivo elettronico, che l’interessato aveva alterato con l’intento di eludere il suo rintraccio.

Il giovane, nel corso del pomeriggio, si era recato presso un’azienda ortofrutticola, che insiste a circa ottocento metri dalla sua abitazione, con l’intenzione di colloquiare con un familiare, violando le prescrizioni a lui imposte. Acquisite ulteriori risultanze circa il suo allontanamento dal luogo consentito da parte del personale operante, grazie alle testimonianze dei presenti, la Stazione di Ispica ha proceduto a rassegnare quanto emerso alla Procura della Repubblica di Ragusa che ne ha disposto di nuovo la sottoposizione al medesimo regime detentivo.