Pozzallo, 58 migranti in porto, tra loro donne e bambini FOTO

Pozzallo – In corso al porto di Pozzallo lo sbarco di 58 immigrati di varie nazionalità africane soccorsi nella notte tra sabato e domenica, al largo della Libia, dalla nave ResQ People: tra loro, 6 donne (una incinta) e 17 minorenni. Gli adulti saranno trasbordati direttamente sulla nave quarantena Aurelia. Il Viminale ha assegnato ieri sera lo scalo ragusano al natante della ong italiana, che da alcuni mesi opera nel Mediterraneo centrale, la rotta più battuta da profughi e scafisti.

La nave era partita una settimana fa da Porto Empedocle, per la sua seconda missione di salvataggio, con un equipaggio di 21 persone provenienti da 4 diversi paesi. Nel corso della prima missione, ad agosto, aveva salvato 166 persone, sbarcandole al molo di Augusta. In allegato, il post con la notizia diffusa dagli stessi volontari; in allegato, alcune foto scattate a bordo.