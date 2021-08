Pozzallo, 8 positivi al Covid sulla Ocean Viking

Pozzallo - Cinque persone tra i migranti sbarcati stamattina al porto di Pozzallo dalla Ocean Viking sono state trasferite all'ospedale Maggiore di Modica per le prime cure. Si tratta di tre donne incinte, una bambina di 7 anni affetta da sospetta scabbia e un uomo che necessitava un controllo all'addome. Il personale dell'Usmaf, gli uomini della Croce Rossa e dei volontari dell'Associazione Misericordie di Modica stanno collaborando in sinergia per effettuare ai migranti che sbarcano dalla nave i tamponi rapidi. Al momento, sono stati compiuti i test su circa 400 persone. Otto sono risultatie positive al Covid 19.

Procedono, intanto le operazioni dei controlli sanitari. In banchina, oltre al responsabile dell'Usmaf , Vincenzo Morello, anche il manager dell'Asp Angelo Aliquò e il dirigente dell'emergenza dell'Asp, il dirigente medico Angelo Gugliotta e il dirigente di dipartimento prevenzione, Carmelo Lauretta.