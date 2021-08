Pozzallo, arrestati ladri di carrubbe, sono marito e moglie

Pozzallo - I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto due coniugi di Pozzallo colti in flagranza del reato di furto. I due, in pieno giorno, si sono introdotti un terreno recintato sito in Contrada Graffetta – agro di Pozzallo, di proprietà di un appartenente alla Polizia Locale e con normalità hanno iniziato a rubare carrube; frutto ricco di fibre e con proprietà che sembrano essere in grado di rilasciare effetti benefici sul nostro organismo, dal costo, in quest’ultimo anno, in forte ascesa.

I Carabinieri che perlustravano la zona, già oggetto di segnalazioni per analoghi reati predatori, hanno notato, al loro passaggio, segni di nervosismo ed immediatamente hanno chiesto spiegazioni. La donna ha cercato subito di sviare le indagini asserendo che si erano appena fermati per necessità fisiologiche, ma a tradirli vi erano un sacco pieno di carrube caricato in macchina ed altri sacchi vicino le piante già parzialmente pieni. Subito sono scattate le manette ed i coniugi sono stati condotti negli uffici di Caserma. Dopo le formalità di rito sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sequestrata la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. Sequestrata anche l’autovettura utilizzata, peraltro, priva di copertura assicurativa. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e scarcerato i coniugi in attesa del processo.