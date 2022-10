Pozzallo, bambina chiusa in auto, è panico, passante sfonda vetro. VIDEO

Pozzallo - E' successo in pieno centro e in pieno giorno a Pozzallo. Un uomo è andato a fare una commissione lasciando la figlioletta in auto quando pare che quest'ultima, attivando la chiusura centralizzata si sia chiusa dentro senza riuscire a sbloccare il meccanismo. Alcuni passanti hanno notato la bimba presa dal panico intrappolata dentro la vettura, e uno di questi, preoccupato che la piccola potesse svenire, ha sfondato il vetro dell'auto ferendosi.

Il video è diventato virale in poche ore.