Pozzallo, colluttazione tra i carabinieri e un pusher alla stazione dei bus

Pozzallo - Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri hanno arrestato un 33enne di origini catanesi, domiciliato a Pozzallo, celibe, disoccupato e pregiudicato. L’uomo, fermato presso la stazione dei bus, proprio a Pozzallo, verosimilmente di ritorno da Catania, è stato sottoposto a perquisizione personale e, successivamente, locale che ha dato esito positivo, permettendo il sequestro di 8 gr. di cocaina, 4 gr. di marijuana suddivisa in dosi, materiale per la pesatura ed il confezionamento, nonché la somma contante di 70 euro, ritenuta provento di spaccio.

Durante le operazioni di polizia giudiziaria il soggetto ha opposto resistenza provocando ai militari operanti lievi lesioni. Tratto in arresto per i reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato poi ristretto in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente. A seguito della convalida dell’arresto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pozzallo.