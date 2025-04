Pozzallo, grave incidente nei pressi del porto: giovane motociclista in prognosi riservata

Pozzallo - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera nei pressi del porto di Pozzallo, in cui sono rimasti coinvolti una moto di grossa cilindrata e una utilitaria. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, rimasto ferito in modo serio a seguito dello scontro. Il centauro, un 20 enne nato a Modica ma residente a Pozzallo, è stato immediatamente soccorso e trasferito in condizioni critiche all’Ospedale Maggiore di Modica, dove i medici hanno riscontrato un trauma epatico grave.

È stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico eseguito dall’équipe diretta dal dott. Goffredo Caldarera, primario del reparto di chirurgia. Il giovane è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno sequestrato i mezzi coinvolti e stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento resta al vaglio degli inquirenti.