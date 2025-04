Pozzallo, migliorano le condizioni del 20enne coinvolto in un grave incidente in moto

Pozzallo - Migliorano, anche se resta la massima cautela da parte dei medici, le condizioni del giovane di 20 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte nei pressi del porto di Pozzallo. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un’auto utilitaria.

Trasportato d’urgenza all’ospedale, è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall’équipe guidata dal direttore della struttura, il dottor Goffredo Caldarera. L’operazione ha riguardato la sutura di diversi vasi del parenchima epatico, oltre alla ricostruzione della vena cava e della vena sovraepatica destra, che si era distaccata a causa del forte contraccolpo dell’impatto. Il quadro clinico del ragazzo mostra segni incoraggianti di miglioramento, ma la prognosi resta riservata. I medici continuano a monitorare costantemente le sue condizioni nelle prossime ore, che saranno decisive per comprendere l’evoluzione del suo stato di salute.

Intanto, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.