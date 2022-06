Pozzallo, ragazzino sbatte al testa sugli scogli, elisoccorso

Pozzallo - Un ragazzino 12 anni si tuffa in mare e picchia contro uno scoglio. Il fatto è avvenuto a Pozzallo, sotto la villa comunale. Immediati i soccorsi. Il ragazzo è trasferito con un elisoccorso del 118 direttamente all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.