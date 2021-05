Pozzallo: Sea-Eye 4 ha attraccato all’alba, ma non è ancora finita

Pozzallo – Il maxi sbarco deve ancora cominciare: la Sea-Eye 4, salpata ieri mattina da Palermo, ha ormeggiato alle ore al molo ragusano, dopo aver salvato oltre 400 immigrati in 5 diversi interventi nell’arco di 72 ore, dal 14 al 17 maggio, ed aver atteso gli ultimi due giorni in mare circumnavigando la costa siciliana. I volontari anno comunicato che a bordo c’è anche una donna incinta e molti bambini, di cui uno appena di 8 mesi. I profughi, in realtà, non toccheranno terra prima di avere trascorso un periodo di quarantena a bordo della nave Aurelia, che già ieri ha raggiunto il porto di Pozzallo, ed essere sottoposti a tampone. I minori, circa 150, verranno invece trasferiti in una struttura apposita, sempre nella provincia iblea.