Pozzallo, turista di 36 anni morto in un b&b

Pozzallo - Non vedendo da alcuni giorni il suo cliente, che non rispondeva nè al telefono nè bussando alla porta , è entrato nella sua camera trovandolo riverso sul letto, privo di vita. La vittima è un turista argentino di 36 anni, che aveva preso alloggio in un bed & breakfasta di Pozzallo per le vacanze.

Sul corpo è stata disposta l’autopsia, per far luce sulle cause del decesso: il medico legale, infatti, non ha trovato segni di violenza sul cadavere. Al momento l’ipotesi piu' accreditata è quel del malore fatale, nonostante la giovane età.