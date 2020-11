Pregiudicato ubriaco investe e uccide 19enne sulle strisce

Bologna - Incidente mortale ieri sera a Castenaso, nel Bolognese: una ragazza di 19 anni è deceduta, investita sulle strisce pedonali da un'auto guidata da un 45enne bolognese, arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. L'uomo, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 2,18 g/l, oltre 4 volte il limite consentito. Ora è agli arresti domiciliari.