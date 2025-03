Presi i ladri delle spaccate

Ispica - Il commissariato di Modica e la stazione dei carabinieri di Ispica hanno eseguito, due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip presso il tribunale di Siracusa per le due spaccate commesse ad inizio febbraio in danno di altrettanti esercizi commerciali di Ispica. I malviventi avevano messo a segno un colpo a carico di una stazione di rifornimento ispicese e nell’occasione, dopo un lungo inseguimento, erano stati bloccati e tratti in arresto dalla polizia di stato in flagranza di reato in quanto colti in possesso della refurtiva consistente in denaro e caschi per motociclette utilizzati per compiere il reato. Qualche ora prima l’uomo e la donna, raggiunti dalla misura cautelare, avevano tentato invano, utilizzando la stessa auto oggetto dell’inseguimento, una “spaccata” in danno di un bar tabacchi sito in contrada Marza.

In quella occasione erano intervenuti i militari della locale stazione dei carabinieri con i quali vi è stato un rapido coordinamento investigativo che ha consentito loro di denunciare i due anche per quest’ultimo episodio criminoso. Per i motivi sovra esposti, essendo sopravvenuta la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Siracusa, in considerazione del fatto che i ladri sono stati bloccati a Rosolini, il Gip aretuseo ha emanato una nuova ordinanza che conferma la custodia cautelare in carcere per l’uomo 30enne e la sua complice 29enne, entrambi pregiudicati di Rosolini. I due, dal giorno dell’arresto, si trovano rispettivamente al carcere di Ragusa ed in quello femminile di Catania.