Presi i ladri di rame sulla Vittoria-Pedalino

Vittoria - Gli agenti Commissariato di Polizia di Vittoria ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due uomini, di cui un minore, per ricettazione e trasporto abusivo di rame.

Ieri sono stati fermati dalla volante di Vittoria sulla SP 68 - strada per Pedalino in occasione di un posto di controllo predisposto per prevenire il fenomeno dei furti.

I poliziotti notavano un motocarro in transito, con due soggetti a bordo, che trasportava un grosso quantitativo di rame. Immediatamente fermati, i due non hanno saputo fornire agli Agenti indicazioni valide sulla provenienza dell’ingente quantitativo di rame, del peso complessivo di KG 675, già suddivisi in matasse, sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

Inoltre, il conducente è stato segnalato anche per trasporto abusivo di materiale speciale senza le prescritte autorizzazioni. Sia il mezzo che i cavi di rame sono stati sottoposti a sequestro.