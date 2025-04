Presi i tre fuggiaschi, si conclude la fuga dal Malaspina

Palermo - L’ultimo dei tre fuggitivi, evasi dal carcere Malaspina di Palermo, lo hanno arrestato in serata i carabinieri del Nucleo radiomobile in corso Tukory. Si era nascosto all’interno di un cortile dell’Università. Finisce la fuga dei tre detenuti minorenni, scappati stamani dall’istituto di pena minorile. Hanno utilizzato una corda ricavata con le lenzuola per calarsi dal muro di cinta. Sono un ivoriano, un tunisino e un marocchino.

Il primo è stato acciuffato quasi subito. Non aveva fatto molta strada. Qualche centinaio di metri più in là, in piazzale Giotto, il secondo arresto. Infine la cattura del terzo minorenne. Grande spiegamento di forze da stamani dopo che era stato lanciato l’allarme. Adesso bisogna ricostruire le fasi della fuga rocambolesca e cosa non ha funzionato nei controlli nel carcere minorile dove da mesi si registrano tensioni fra i giovani detenuti.